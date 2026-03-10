Ричмонд
Кувейт заявил об уничтожении шести запущенных из Ирана БПЛА

В Нацгвардии эмирата уточнили, что дроны уничтожили в северной и южной частях страны.

РАБАТ, 10 марта. /ТАСС/. Противовоздушная оборона Кувейта сбила шесть БПЛА, направленных Ираном по эмирату. Об этом говорится в заявлении кувейтской Национальной гвардии.

«ПВО страны обнаружила и ликвидировала шесть ударных беспилотников, запущенных с иранской территории», — указывается в заявлении. В Нацгвардии уточнили, что БПЛА были уничтожены в северной и южной частях страны.

