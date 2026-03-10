Ричмонд
«Их выпустили». Глава МИД Рыженков задал прямой вопрос ЕС после освобождения ряда заключенных в Беларуси

Рыженков задал прямой вопрос ЕС после освобождения ряда заключенных в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь 1» задал вопрос Европейскому Союзу после освобождения ряда заключенных в Беларуси.

Говоря о поиске политическими элитами ЕС путей нормализации отношений с Беларусью, глава МИД сказал, что санкционная политика не принесла желаемых ее архитекторами плодов. Спустя годы она, по словам Рыженкова, бумерангом возвращается в страны Европы. Но поскольку ответить за тот ущерб, который рестрикции против Беларуси и России нанесли самому ЕС кому-то надо, то многие внутренние проблемы подменяются требованиями по внешнему контуру.

Максим Рыженков привел пример с помилованием в последний год больших групп заключенных, ранее осужденных за экстремизм и преступления против государства:

«Звучат такие призывы: вы в Беларуси что-то сделайте большее, чем вы делаете (якобы в гуманитарных каких-то координатах), чтобы нам сохранить лицо перед нашими избирателями и сказать, что Беларусь же что-то сделала. Так делается что-то. Вы хотели, чтобы какие-то люди вышли на свободу, которые чуть было не привели к коллапсу ситуацию в нашей стране? Их выпустили. Где ваша реакция на эти гуманитарные шаги нашего Президента? Ее нет. Вы, говорят, что-нибудь еще. Ребята, так не бывает».

Глава белорусского МИД напомнил:

«Не бывает только эта мантра: вы должны, вы должны, вы должны. В конце концов, никто никому не должен».

Также он добавил, что за шесть лет Беларусь нарастила свои отношения с Россией, Китаем, Ираном, Ближним Востоком, Африкой, переориентировав почти всю торговлю.

«Мы обеспечили свою технологическую безопасность, перестали зависеть от Европейского союза», — сказал глава белорусской дипломатии.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко признался, сколько кофе пьет в день, а еще сказал, что хотел бы переименовать кофе «Американо» в общепите страны.

Также архитекторы показали проекты будущего пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси.

Ранее мы писали, что минские общежития ставят умные домофоны, отказываясь от вахтеров.

