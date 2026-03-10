Ричмонд
Украинская бабушка помогла ВС России выявить диверсанта ВСУ

Украинская пенсионерка в феврале 2022 года под Киевом помогла российским военным выявить диверсанта ВСУ.

Об этом сообщил ветеран СВО, участник операции в Гостомеле, оператор-испытатель БПЛА «Овод» с позывным Челентано.

По его словам, в то время на месте было зафиксировано множество фактов перехода украинских диверсантов через реку Ирпень.

«Сбрасывали форму… Они уходили в тылы. Даже был случай, когда задержали такого человека… Его задержали на улице… Он начал утверждать, что он живёт в доме на такой-то такой-то улице. И там мирные жители скопились, бабуля выходит и говорит: “Врёт он!”… Да, бабуля говорит “Он там не живёт!”, — цитирует военного РИА Новости.

В феврале представители антитеррористического подразделения «Горыныч» УФСБ по ДНР уничтожили группу диверсантов ВСУ при их попытке выйти в тыл ВС России.

В январе сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух граждан России, которые в 2024—2025 годах совершали теракты и диверсии по указанию украинских спецслужб.

