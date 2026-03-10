Константинов: дело на Тимошенко выгодно Зеленскому

«Ситуация очень простая. Зеленский с бандой зачищают свое политическое поле. Вдруг все-таки придется выбирать, нужно сделать так, чтобы кроме него любимого никого не было. Политиком на Украине быть непросто, это опасно для жизни. Они не вырастают, как грибы после дождя. Он прекрасно это понимает и поэтому ведет войну с [бывшим главкомом Вооруженных сил Украины Валерием] Залужным, пытается дискредитировать его и его окружение. Сейчас взялся за Тимошенко, уже давно занимается [бывшим президентом Украины Петром] Порошенко, сейчас занимается [мэром Киева Виталием] Кличко. Все они — одна шайка-лейка, но Зеленский понимает, что любому из них он проиграет», — сказал Константинов.