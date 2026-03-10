Константинов: дело на Тимошенко выгодно Зеленскому

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Обвинения в адрес экс-премьера Украины и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко по делу о подкупе депутатов Рады выгодно Владимиру Зеленскому для зачистки политического поля. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
В ночь на 14 января украинские антикоррупционные органы провели обыски в офисе партии «Батькивщина» в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Тимошенко предъявили обвинения по статье о предложении неправомерной выгоды, ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Согласно аудиопленкам, опубликованным Национальным антикоррупционным бюро Украины, Тимошенко предлагала депутатам по $10 тысяч в месяц за голосование в парламенте определенным образом. 16 января суд определил ей меру пресечения в виде внесения залога.
«Ситуация очень простая. Зеленский с бандой зачищают свое политическое поле. Вдруг все-таки придется выбирать, нужно сделать так, чтобы кроме него любимого никого не было. Политиком на Украине быть непросто, это опасно для жизни. Они не вырастают, как грибы после дождя. Он прекрасно это понимает и поэтому ведет войну с [бывшим главкомом Вооруженных сил Украины Валерием] Залужным, пытается дискредитировать его и его окружение. Сейчас взялся за Тимошенко, уже давно занимается [бывшим президентом Украины Петром] Порошенко, сейчас занимается [мэром Киева Виталием] Кличко. Все они — одна шайка-лейка, но Зеленский понимает, что любому из них он проиграет», — сказал Константинов.
Как отметил собеседник агентства, Зеленский лишился поддержки граждан Украины из-за своей кровожадной политики, поэтому в случае проведения выборов люди будут голосовать за любого другого кандидата. Зеленский же, в свою очередь, по мнению Константинова, надеется остаться у власти с помощью контроля избирательной комиссии и всех избирательных процессов, а также дискредитируя конкурентов.