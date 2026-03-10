Следствие прекратило дело бывшего мэра Большого Камня после госнаград

Уголовное дело в отношении бывшего мэра города Большой Камень Приморского края Рустяма Абушаева прекращено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, производство по делу остановлено не по реабилитирующим основаниям. Источник уточнил, что решение связано с государственными наградами.
Абушаев ранее возглавлял Надеждинский район Приморского края, а затем был избран мэром города Большой Камень.
В марте 2023 года следственные органы возбудили против него уголовное дело. Его подозревали в мошенничестве с земельными участками и ведении бизнеса через доверенных лиц. После этого бывшего чиновника объявили в федеральный розыск и заочно арестовали.
В апреле 2023 года Абушаев сообщил в своем телеграм-канале, что находится в зоне специальной военной операции. В том же месяце Приморский краевой суд отменил постановление о его аресте.
Позднее суды двух инстанций обязали следствие снять его с федерального розыска. Осенью расследование дела в отношении ряда бывших сотрудников администрации Надеждинского района было завершено, однако производство следственных действий в отношении Абушаева приостановили.
Во время службы он был назначен командиром добровольческого отряда «Тигр» и получил орден Мужества.
В июле 2024 года Абушаев заявлял, что не признает свою вину по уголовному делу. В сентябре того же года он сообщил об уходе с поста мэра Большого Камня после подписания контракта с Министерством обороны.
Позднее в своем телеграм-канале он написал, что после дополнительных проверок у следствия появились основания для прекращения уголовных дел в связи с его непричастностью. Он также отметил, что когда убеждается в справедливости решений руководства страны, служба в зоне СВО становится легче.
Абушаев добавил, что следственные разбирательства продолжаются и пообещал информировать подписчиков о дальнейших событиях.
Читайте также: Библейский Джон — серийный убийца, который исчез из истории Глазго.