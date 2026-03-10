Министр спорта Дегтярев рассказал, есть ли у него значок ГТО

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в интервью корреспонденту KP.RU Александру Гамову в преддверии 95-летия создания комплекса «Готов к труду и обороне», который был принят с подачи «Комсомольской правды», рассказал есть ли у него значок ГТО и для чего ему нужна физическая активность.
«Да, у меня есть значок ГТО, я в 2017-м или 2018 году в Москве выполнил нормативы на золотой знак — публично, кстати, было много журналистов, включая и “Комсомольскую правду”, — отметил министр. Однако, как уточнил глава ведомства, с тех пор пока не подходил к снаряду.
По словам Дегтярева, при этом он активно занимается физкультурой в домашних условиях, и всем советует поступать так же.
Он отметил, что утренняя гимнастика, силовые упражнения — все, что нужно для поддержания собственного веса и гармонии.
Напомним, в 2026 году ГТО исполняется 95 лет. История движения началась в мае 1930 года, когда «Комсомольская правда» опубликовала предложение ввести всесоюзные испытания на право получения знака отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).