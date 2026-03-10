Ричмонд
«Заставили дома соорудить турник»: Министр спорта Дегтярев рассказал о поддержании своей физической формы

Министр спорта Дегтярев рассказал, что подтягивается на турнике 10 раз.

Источник: Комсомольская правда

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в интервью корреспонденту KP.RU Александру Гамову в преддверии 95-летия создания комплекса «Готов к труду и обороне», который был принят с подачи «Комсомольской правды», рассказал, как поддерживает свою физическую форму.

«Подтягиваюсь 10 раз, больше не собираюсь», — сказал глава ведомства.

По словам министра, к подтягиванию его мотивируют два старших сына. Дегтярев заметил, что они его заставили дома соорудить турник, прикрутить перекладину, и они теперь вместе подтягиваются.

Как писал сайт KP.RU, возрождение ГТО в России совпало с проведением в стране зимней Олимпиады-2014. Тогда организаторы смогли сэкономить значительную сумму и президент РФ Владимир Путин предложил использовать эти средства на развитие массового спорта, включая реализацию комплекса ГТО.