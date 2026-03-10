Дегтярев рассказал, что его сыновья получили золотые знаки ГТО

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассказал, что трое его старших сыновей получили золотые знаки комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). По его словам, школьники выполнили нормативы на общих основаниях вместе с одноклассниками.
«Мои три старших сына (всего у Дегтярева четверо сыновей, — прим. ред.) в школе на общих основаниях выполнили нормативы на золотой знак ГТО. Сначала они это сделали в Хабаровске», — сообщил он.
Министр уточнил, что в тот период работал губернатором Хабаровского края. Позже, уже после переезда семьи в Москву, сыновья вновь приняли участие в выполнении нормативов.
По словам Дегтярева, в прошлом году они повторно сдали испытания и снова получили золотые знаки. Он отметил, что даже не знал об их участии, поскольку подростки выполняли нормативы вместе со всеми школьниками.
«Молодцы, я ими горжусь и их хвалю», — добавил министр. Дегтярев рассказал об этом в интервью KP.RU накануне 95-летия комплекса ГТО, вспоминая историю его создания с подачи «Комсомольской правды».