Мирошник: в РФ от ударов ВСУ за неделю погибли 30 человек

ЛУГАНСК, 10 марта. /ТАСС/. Более 150 мирных жителей, в том числе 9 несовершеннолетних, на минувшей неделе получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины по субъектам РФ, 30 человек, включая ребенка, погибли. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов ранены 153 человека, в том числе 9 несовершеннолетних, погибли 30 человек, в том числе 1 несовершеннолетний. Среди пострадавших — целые семьи. В ДНР от удара дрона погибла семья из четырех человек, в том числе семилетний мальчик, в Запорожской области погибли родители, их шестилетний сын получил ранения», — сказал он.
Мирошник уточнил, что больше всего мирных жителей получили увечья от ударов противника на территориях Белгородской, Херсонской, Запорожской областей, а также ДНР. При этом чаще всего причиной гибели или ранений жителей РФ становились атаки украинских ударных дронов (около 82% случаев).
Собеседник агентства также сообщил, что на прошедшей неделе украинские войска били не только по приграничным субъектам, но и по регионам, расположенным в глубине РФ. «В результате атак ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) есть пострадавшие в Новороссийске, Саратове, Волгограде», — сказал Мирошник.
Всего, по его словам, за минувшую неделю украинские войска выпустили по территории РФ почти 3,6 тыс. различных боеприпасов.