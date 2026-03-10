Мирошник: в РФ от ударов ВСУ за неделю погибли 30 человек

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов ранены 153 человека, в том числе 9 несовершеннолетних, погибли 30 человек, в том числе 1 несовершеннолетний. Среди пострадавших — целые семьи. В ДНР от удара дрона погибла семья из четырех человек, в том числе семилетний мальчик, в Запорожской области погибли родители, их шестилетний сын получил ранения», — сказал он.