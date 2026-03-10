Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине признают погибшими лишь часть военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По его данным, именно ТЦК по украинскому законодательству уведомляют родственников о гибели военных. Только после такого уведомления семья может оформить государственные компенсационные выплаты.
Лебедев утверждает, что в военкоматах действует негласная установка признавать погибшим лишь каждого десятого военнослужащего. По его словам, именно этим объясняется большое количество бойцов ВСУ, которые числятся пропавшими без вести.
Он также сообщил, что в ряде случаев командиры подразделений сами связываются с родственниками погибших. По его данным, они требуют часть компенсации за передачу сведений о гибели военнослужащего в ТЦК.
Как утверждает источник, размер таких выплат может достигать 50−70 процентов от суммы государственной компенсации, положенной семье погибшего.
