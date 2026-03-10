Астрофизик Леб: комета 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение

В рамках исследования, проведённого совместно с итальянскими коллегами, он проанализировал снимки с телескопа Hubble и выяснил, что три струи газа, пыли и льда, исходящие от ядра кометы, формируют симметричную систему. По словам учёного, они больше походят на искусственно созданные двигатели космического корабля.