Астрофизик Леб: комета 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение

Комета 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение, заявил в своём блоге профессор Гарвардского университета, астрофизик Ави Леб.

В рамках исследования, проведённого совместно с итальянскими коллегами, он проанализировал снимки с телескопа Hubble и выяснил, что три струи газа, пыли и льда, исходящие от ядра кометы, формируют симметричную систему. По словам учёного, они больше походят на искусственно созданные двигатели космического корабля.

При этом Леб подчёркивает, что окончательный вывод о природе объекта пока не сделан.

В феврале президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что необычное поведение кометы 3I/ATLAS, породившее множество слухов, объясняется межзвёздным происхождением объекта.

Между тем 21 января учёные открыли первую в 2026 году комету, которая весной сгорит на Солнце.