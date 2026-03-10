Советники Трампа просят вывести США из войны с Ираном из-за последствий

Перед этим CNN сообщал, что резкий скачок цен на нефть после начала операции стал для команды Трампа неожиданностью. В Белом доме ожидали лишь кратковременного всплеска. Реальная динамика оказалась гораздо жёстче. Кроме того президент России Владимир Путин предрёк остановку добычи нефти на Ближнем Востоке в течение месяца.