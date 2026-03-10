Советники Трампа просят вывести США из войны с Ираном из-за последствий

Окружение главы государства считает, затяжная война оттолкнёт консервативный электорат. Сейчас он ещё поддерживает операцию, но может изменить мнение. Трампу показали данные опросов общественного мнения, что большинство американцев против участия США в войне с Ираном.
Советники также тревожатся из-за роста цен на нефть. Это может ударить по шансам республиканцев на промежуточных выборах. Сам президент удивлён, что Тегеран не сдаётся, несмотря на успехи американо-израильских сил.
Перед этим CNN сообщал, что резкий скачок цен на нефть после начала операции стал для команды Трампа неожиданностью. В Белом доме ожидали лишь кратковременного всплеска. Реальная динамика оказалась гораздо жёстче. Кроме того президент России Владимир Путин предрёк остановку добычи нефти на Ближнем Востоке в течение месяца.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.