За ночь над регионами России сбиты 17 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 17 украинских беспилотников.
Об этом сообщили в Минобороны страны.
По данным ведомства, девять БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, пять — над территорией Белгородской области и три — над территорией Курской области.
Также ночью корреспондент RT Виктор Мирошников сообщил о масштабном налёте ударных БПЛА на Донецк, Макеевку и Харцызск.
