За ночь над регионами России сбиты 17 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 17 украинских беспилотников.

Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 17 украинских беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, девять БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, пять — над территорией Белгородской области и три — над территорией Курской области.

Также ночью корреспондент RT Виктор Мирошников сообщил о масштабном налёте ударных БПЛА на Донецк, Макеевку и Харцызск.

