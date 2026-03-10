Санкции против россиян рушатся в судах Евросоюза

Суд Европейского союза отменяет решения о санкциях против граждан России примерно в 10−20 процентах случаев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийского адвоката Валериуса Островскиса, который специализируется на европейском санкционном праве.
Последней официальной статистики по таким делам нет. Однако, по оценке юриста, доля отмененных санкционных решений по российским делам может составлять от 10 до 20 процентов, что считается достаточно высоким показателем для подобных процессов.
При этом отмена санкций судом не всегда означает исключение человека из санкционного списка. Островскис пояснил, что после аннулирования решения Совет ЕС нередко вновь включает того же человека в перечень ограничений, но уже на других основаниях.
В таких случаях ограничения продолжают действовать, а фигуранту приходится снова обращаться в суд, чтобы оспорить новое решение.
Адвокат также отметил, что любое физическое лицо или компания, попавшие под санкции Евросоюза, могут обжаловать эти меры в судах ЕС. Кроме того, они имеют право направлять запросы о пересмотре санкций непосредственно в Совет ЕС.
По его словам, фигуранты санкционных списков могут получить доступ к материалам дела, на основании которых Совет ЕС принял решение о введении ограничений.
В качестве примера юрист привел дело российского предпринимателя Дмитрия Пумпянского. По его словам, после нескольких решений суда об аннулировании санкций Совет ЕС продолжал сохранять его в санкционном списке.
Островскис считает, что Суд ЕС демонстрирует высокий уровень независимости при рассмотрении подобных дел. В частности, суд принимал решения об отмене санкций и в делах, связанных с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, а также российским бизнесменом Аркадием Ротенбергом.
Читайте также: Библейский Джон — серийный убийца, который исчез из истории Глазго.