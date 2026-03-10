Российские военные поразили склад с боеприпасами и район сосредоточения бойцов ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.
По цели, получив данные от расчетов разведывательных беспилотников, отработал расчет 152-милиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр», уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали укрепрайон ВСУ в Днепропетровской области, тоже применив САУ «Мста-С».
Также информировалось, что с помощью гаубицы 2А65 «Мста-Б» бойцы ВС РФ ударили по месту скопления украинских солдат на славянском направлении.