ВС РФ поразили склад и район сосредоточения солдат ВСУ под Красноармейском

Российские военные ударили из САУ «Мста-С» по складу с боеприпасами и району сосредоточения бойцов ВСУ на красноармейском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные поразили склад с боеприпасами и район сосредоточения бойцов ВСУ на красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.

По цели, получив данные от расчетов разведывательных беспилотников, отработал расчет 152-милиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр», уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали укрепрайон ВСУ в Днепропетровской области, тоже применив САУ «Мста-С».

Также информировалось, что с помощью гаубицы 2А65 «Мста-Б» бойцы ВС РФ ударили по месту скопления украинских солдат на славянском направлении.

