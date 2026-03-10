В Белом доме обсуждают скорейший выход США из конфликта с Ираном

Часть советников президента США Дональда Трампа призывает рассмотреть возможность быстрого выхода из конфликта с Ираном. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
По данным издания, обсуждения внутри администрации начались на фоне резкого роста мировых цен на нефть и опасений, что затяжные боевые действия могут вызвать политические последствия внутри США.
При этом ряд представителей администрации считают, что быстрый выход из конфликта маловероятен. По их оценке, ситуация осложняется продолжающимися атаками Ирана в регионе Ближнего Востока и готовностью Израиля продолжать удары по иранским объектам.
Источники, знакомые с позицией Белого дома, утверждают, что Дональд Трамп не намерен прекращать военную кампанию до достижения результата, который он сочтет победой.
Собеседники издания также отмечают, что президент США был удивлен тем, что Иран не изменил свою позицию после нанесенных ударов со стороны США и Израиля.
Накануне Трамп заявил, что американская операция против Ирана завершится в ближайшее время. В ночь на вторник он повторил эту оценку в разговоре с журналистами.
Масштабная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Израильские власти заявили, что целью действий является предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Власти США, в свою очередь, пригрозили уничтожением иранского флота и оборонной промышленности, а также призвали граждан Ирана к смене власти.
Читайте также: Библейский Джон — серийный убийца, который исчез из истории Глазго.