Появились сообщения о занятии бойцами РФ половины Ильиновки

Продвигающиеся в районе Константиновки российские подразделения взяли под контроль половину села Ильиновка, сообщают военные Telegram-каналы.
Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, российским военным удалось значительно продвинуться на участке между Ильиновкой и расположенным в шести километрах от нее селом Долгая Балка.
«Теперь наши бойцы давят на Долгую Балку с востока, выбивают противника из Ильиновки», — написал экс-парламентарий в своем Telegram-канале.
По информации военкора Андрея Руденко, подразделения РФ ведут бои на юго-востоке Константиновки.
Ранее появились сообщения о выходе российских бойцов к расположенному на западе Константиновки проспекту Ломоносова.
Стало известно об успешном продвижении российских войск к югу от Степановки и к востоку от поселка Бересток на константиновском направлении.
Были опубликованы снятые с беспилотника кадры уничтожения артиллерией пунктов временной дислокации украинских боевиков и укрытий дроноводов ВСУ в районе села Долгая Балка под Константиновкой.