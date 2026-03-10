Ричмонд
Появились сообщения о занятии бойцами РФ половины Ильиновки

По информации экс-депутата Рады Царева, российские военные значительно продвинулись между Ильиновкой и Долгой Балкой.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в районе Константиновки российские подразделения взяли под контроль половину села Ильиновка, сообщают военные Telegram-каналы.

Согласно сведениям бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, российским военным удалось значительно продвинуться на участке между Ильиновкой и расположенным в шести километрах от нее селом Долгая Балка.

«Теперь наши бойцы давят на Долгую Балку с востока, выбивают противника из Ильиновки», — написал экс-парламентарий в своем Telegram-канале.

По информации военкора Андрея Руденко, подразделения РФ ведут бои на юго-востоке Константиновки.

Ранее появились сообщения о выходе российских бойцов к расположенному на западе Константиновки проспекту Ломоносова.

Стало известно об успешном продвижении российских войск к югу от Степановки и к востоку от поселка Бересток на константиновском направлении.

Были опубликованы снятые с беспилотника кадры уничтожения артиллерией пунктов временной дислокации украинских боевиков и укрытий дроноводов ВСУ в районе села Долгая Балка под Константиновкой.