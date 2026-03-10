Как отмечается в публикации, теперь российская нефть поставляется в Индию не со скидкой, а с наценкой. Автор материала задаётся риторическим вопросом: «Разве Россия не должна была обанкротиться?» По его словам, на Западе ситуация ухудшается, а Москва, напротив, укрепила позиции.