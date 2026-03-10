В США считают, что война с Ираном идет не по плану Трампа

По его оценке, у Соединенных Штатов нет эффективного варианта наземной операции, которая позволила бы быстро завершить войну с Ираном.
Комментарий Дэвиса появился после заявлений американского президента о возможной эскалации вокруг Ормузского пролива.
Накануне Дональд Трамп пригрозил значительно усилить удары по Ирану в случае попыток перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив. По его словам, блокировка маршрута стала бы выгодна Китаю и другим странам, которые активно используют этот транспортный коридор.
Во вторник президент США также заявил, что Вашингтон обеспечит безопасность судоходства в проливе. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не позволят Ирану нарушить мировые поставки нефти и пригрозил жесткими мерами в случае подобных действий.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не предпринимал попыток перекрыть Ормузский пролив и не мешает судоходству.
В свою очередь пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщила, что арабские и европейские государства смогут свободно пользоваться проливом при условии высылки американских послов со своей территории.
