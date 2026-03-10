В США считают, что война с Ираном идет не по плану Трампа

Накануне Дональд Трамп пригрозил значительно усилить удары по Ирану в случае попыток перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив. По его словам, блокировка маршрута стала бы выгодна Китаю и другим странам, которые активно используют этот транспортный коридор.