В США считают, что война с Ираном идет не по плану Трампа

Президент США Дональд Трамп начал понимать, что военная кампания против Ирана развивается не по первоначальному сценарию.

Президент США Дональд Трамп начал понимать, что военная кампания против Ирана развивается не по первоначальному сценарию. Такое мнение в социальной сети X высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его оценке, у Соединенных Штатов нет эффективного варианта наземной операции, которая позволила бы быстро завершить войну с Ираном.

Комментарий Дэвиса появился после заявлений американского президента о возможной эскалации вокруг Ормузского пролива.

Накануне Дональд Трамп пригрозил значительно усилить удары по Ирану в случае попыток перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив. По его словам, блокировка маршрута стала бы выгодна Китаю и другим странам, которые активно используют этот транспортный коридор.

Во вторник президент США также заявил, что Вашингтон обеспечит безопасность судоходства в проливе. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не позволят Ирану нарушить мировые поставки нефти и пригрозил жесткими мерами в случае подобных действий.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не предпринимал попыток перекрыть Ормузский пролив и не мешает судоходству.

В свою очередь пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщила, что арабские и европейские государства смогут свободно пользоваться проливом при условии высылки американских послов со своей территории.

Читайте также: Конфликт на Ближнем Востоке резко изменил рынок нефти и роль РФ.

