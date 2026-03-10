Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Дубая получили предупреждение о потенциальной ракетной угрозе

Жители Дубая получили на свои смартфоны предупреждение о ракетной угрозе.

Жители Дубая получили на свои смартфоны предупреждение о ракетной угрозе.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«В связи с текущей ситуацией и потенциальной ракетной угрозой укройтесь в ближайшем безопасном здании и держитесь подальше от окон, дверей и открытых пространств. Дождитесь дальнейших инструкций», — говорится в уведомлении.

Ранее КСИР заявил об ударе по отелю в Дубае с американскими военными.

7 марта один человек погиб при падении обломков сбитого беспилотника в Дубае.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше