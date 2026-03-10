Жители Дубая получили предупреждение о потенциальной ракетной угрозе

Жители Дубая получили на свои смартфоны предупреждение о ракетной угрозе.
Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«В связи с текущей ситуацией и потенциальной ракетной угрозой укройтесь в ближайшем безопасном здании и держитесь подальше от окон, дверей и открытых пространств. Дождитесь дальнейших инструкций», — говорится в уведомлении.
Ранее КСИР заявил об ударе по отелю в Дубае с американскими военными.
7 марта один человек погиб при падении обломков сбитого беспилотника в Дубае.
