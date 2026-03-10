Трамп пригрозил увеличением в 20 раз силы ударов США по Ирану

США будут наносить удары по Ирану «в 20 раз сильнее», если Тегеран остановит поставки нефти через Ормузский пролив, написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
«Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, Соединенные Штаты Америки нанесут ему удар в двадцать раз сильнее, чем до сих пор», — заявил президент.
Он добавил, что США готовы уничтожить легко уязвимые цели, что сделает восстановление Ирана как нации «практически невозможным». «Смерть, огонь и ярость обрушатся на него», — предупредил Трамп, выразив при этом надежду, что до такого не дойдет.
Республиканец подчеркнул, что это станет «подарком» Китаю и всем странам, которые активно используют Ормузский пролив.
Угрожать увеличением силы ударов Трамп начал после заявлений Корпуса стражей исламской революции о том, что «ни один литр» нефти не будет вывезен из региона до уведомления. «Мы держим в своих руках гайки, регулирующие мировые цены на нефть, и США еще долго придется ждать, пока мы предпримем шаги для контроля над ценами», — заявил собеседник СNN. Он рассказал о планах Тегерана ввести пошлины против танкеров в Персидском заливе, принадлежащих странам-союзникам США.
Иранское агентство Fars со ссылкой на источники сообщило, что Иран сохраняет полный контроль над Ормузским проливом. По данным агентства, пролив закрыт для судов США, Израиля и их союзников — им не удалось провести ни одного литра нефти. В то же время для Китая и дружественных Ирану стран маршрут остается открытым, и энергетический обмен осуществляется без проблем.