Трамп пригрозил увеличением в 20 раз силы ударов США по Ирану

Угрожать увеличением силы ударов Трамп начал после заявлений Корпуса стражей исламской революции о том, что «ни один литр» нефти не будет вывезен из региона до уведомления. «Мы держим в своих руках гайки, регулирующие мировые цены на нефть, и США еще долго придется ждать, пока мы предпримем шаги для контроля над ценами», — заявил собеседник СNN. Он рассказал о планах Тегерана ввести пошлины против танкеров в Персидском заливе, принадлежащих странам-союзникам США.