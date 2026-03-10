Ричмонд
МИД Ирана заявил, что США используют соседние страны для атак

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США используют территории соседних с Ираном государств для размещения и применения ракетных систем HIMARS.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США используют территории соседних с Ираном государств для размещения и применения ракетных систем HIMARS. Об этом он написал 9 марта в социальной сети X, комментируя сообщение Центрального командования США (CENTCOM).

Поводом стало заявление пресс-службы CENTCOM об использовании систем HIMARS для ударов по территории Ирана.

Глава иранского МИД сообщил, что публикация американского командования фактически подтверждает размещение этих ракетных систем на территории стран, граничащих с Ираном.

По словам Аракчи, Тегеран намерен нанести ответные удары по американским установкам HIMARS и уничтожить их.

В тот же день Корпус стражей исламской революции сообщил о новой серии атак по целям США и Израиля. По данным КСИР, удары наносились с применением сверхтяжелых ракет.

Иранские военные заявили, что эта атака стала 31-й волной ударов с начала операции «Правдивое обещание 4». В сообщении отмечалось, что нынешняя фаза операции посвящена верховному лидеру Исламской Республики аятолле Моджтабе Хаменеи.

Читайте также: Конфликт на Ближнем Востоке резко изменил рынок нефти и роль РФ.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше