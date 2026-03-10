Ограничение воздушного движения у границ Беларуси начало действовать в Польше

Как уточнили в агентстве, эта зона находится в районах, которые граничат с Беларусью и Украиной. Она охватывает пространство от уровня земли до эшелона FL95, то есть около 3 тысяч метров высоты. Таким образом, эти ограничения не коснутся пассажирских самолетов, которые летят на больших высотах.