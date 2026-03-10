Ричмонд
Ограничение воздушного движения у границ Беларуси начало действовать в Польше

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Ограничение воздушного пространства в районах, граничащих с Беларусью и Украиной, вступило в действие в Польше, об этом сообщает польское агентство воздушного движения (PAZP).

Источник: AP / Mindaugas Kulbis

«По просьбе оперативного командования видов вооруженных сил с 00:00 UTC (2:00 по минскому времени — Sputnik) 10 марта до 23:59 UTC 9 июня (0:59 по минскому времени 10 июня — Sputnik) будут введены ограничения воздушного движения в восточной части Польши в ограниченной зоне EP R130», — говорится в сообщении.

Как уточнили в агентстве, эта зона находится в районах, которые граничат с Беларусью и Украиной. Она охватывает пространство от уровня земли до эшелона FL95, то есть около 3 тысяч метров высоты. Таким образом, эти ограничения не коснутся пассажирских самолетов, которые летят на больших высотах.

Согласно этому решению, от заката до восхода солнца будет действовать полный запрет на полеты в этой зоне. Этот запрет не распространяется на военные самолеты, а также на согласованные взлеты и посадки на аэродром «Депультыче Крулевские» (EPCD).

Также это решение не распространяется на пилотируемые воздушные суда, которые предварительно подали плана полета, оснащены действующим транспондером и постоянно поддерживают связь с диспетчерской службой.

В PAZP пояснили, что это ограничение введено для «обеспечения безопасности государства в соответствии с постановлением министра инфраструктуры».