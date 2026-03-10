Глава МИД Беларуси Рыженков призвал Евросоюз опомниться

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире «Беларусь 1» высказался о политике Евросоюза, пишет БелТА.
Глава МИД Беларуси назвал самоизоляцией политику Европейского союза, обратив внимание, что «если посмотреть на границы Европейского союза, то мало где — какой-то кусочек этой границы — нет боевых действий или где вообще есть какие-то стабильные страны».
Он сказал о ситуации на Ближнем Востоке:
«И даже эта возможность у них утрачена по доставке грузов, товаров, людей, той же нефти. И мы видим, какие катастрофические последствия для Европейского Союза».
В этой связи министр иностранных дел Беларуси отметил: «Самое время им опомниться и вспомнить, что здесь есть стабильное государство — Беларусь. Есть вот этот кусок границы, через который дальше — на Россию и до Китая, до Юго-Восточной Азии».