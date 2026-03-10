Ричмонд
Глава МИД Беларуси Рыженков призвал Евросоюз опомниться

Рыженков сказал о катастрофических последствиях для ЕС.

Источник: belta.by

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире «Беларусь 1» высказался о политике Евросоюза, пишет БелТА.

Глава МИД Беларуси назвал самоизоляцией политику Европейского союза, обратив внимание, что «если посмотреть на границы Европейского союза, то мало где — какой-то кусочек этой границы — нет боевых действий или где вообще есть какие-то стабильные страны».

Он сказал о ситуации на Ближнем Востоке:

«И даже эта возможность у них утрачена по доставке грузов, товаров, людей, той же нефти. И мы видим, какие катастрофические последствия для Европейского Союза».

В этой связи министр иностранных дел Беларуси отметил: «Самое время им опомниться и вспомнить, что здесь есть стабильное государство — Беларусь. Есть вот этот кусок границы, через который дальше — на Россию и до Китая, до Юго-Восточной Азии».

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше