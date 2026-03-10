Китай и Россия в январе — феврале нарастили торговлю на 12%

В Главном таможенном управлении КНР сообщили, что в январе — феврале 2026 года на 12% в годовом исчислении увеличился китайско-российский товарооборот.
Так, согласно данным, экспорт из Китая в Россию за два месяца вырос на 22,7% и достиг $18,29 млрд. Импорт из России в КНР повысился на 4,1%, до $20,75 млрд.
По информации ТАСС, положительное сальдо российской стороны за отчётный период оказалось на 48,4% меньше, чем в январе — феврале 2025 года. Оно составило $2,46 млрд.
Ранее в РИА Новости заявили, что Россия вошла в топ-10 экономик мира.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков между тем отмечал, что интерес бизнеса России и Китая к двустороннему сотрудничеству растёт год от года.