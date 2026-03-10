Трамп заявил о позитивных переговорах с Путиным по Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 9 марта сообщил о телефонном разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По его словам, лидеры обсудили ситуацию на Украине и обстановку на Ближнем Востоке.
Трамп заявил журналистам, что разговор по украинскому вопросу прошел в позитивном ключе. Он также отметил, что Путин выразил готовность помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
По словам американского президента, в разговоре участвовали представители обеих сторон.
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что переговоры состоялись. Он уточнил, что основной темой разговора была ситуация вокруг Ирана, а также переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
На фоне этих событий в США звучат оценки о сложностях военной кампании против Ирана. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис написал в социальной сети X, что, по его мнению, Трамп начал понимать, что операция развивается не по первоначальному плану.
По оценке Дэвиса, у США нет варианта наземной операции, который позволил бы быстро завершить войну с Ираном. Он высказал это мнение после заявлений Трампа о возможной эскалации вокруг Ормузского пролива.
