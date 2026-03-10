Антитеррористические учения прошли на станции Батарейная

По сценарию учения в районе войсковой части были обнаружены два самодельных взрывных устройства, одно из которых установлено на грузовом автомобиле, второе — на железнодорожных путях.
Руководителем учения — начальником УФСБ России по Иркутской области было принято решение об обеспечении безопасности жителей станции Батарейная, объектов Минобороны России и начале поиска группы «диверсантов».
Сотрудники сводной группировки силовых ведомств на практике отработали навыки обезвреживания СВУ, в том числе — с применением специальных средств.
Мобильными огневыми группами военнослужащих отработаны задачи по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов — FPV-дроны нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы и стрелковым оружием.
В финале учения сотрудники подразделений специального назначения отработали варианты штурма группы «диверсантов», сообщает пресс-служба Правительства региона.
Руководство учений отметило высокий уровень подготовки личного состава к действиям в условиях террористического акта.