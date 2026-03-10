Ричмонд
Антитеррористические учения прошли на станции Батарейная

Иркутская область, НИА-Байкал — По плану Национального антитеррористического комитета оперативный штаб Иркутской области провел учение силовых и специальных служб по отработке действий в условиях совершения террористического акта на станции Батарейная Иркутска.

Источник: НИА Байкал

По сценарию учения в районе войсковой части были обнаружены два самодельных взрывных устройства, одно из которых установлено на грузовом автомобиле, второе — на железнодорожных путях.

Руководителем учения — начальником УФСБ России по Иркутской области было принято решение об обеспечении безопасности жителей станции Батарейная, объектов Минобороны России и начале поиска группы «диверсантов».

Сотрудники сводной группировки силовых ведомств на практике отработали навыки обезвреживания СВУ, в том числе — с применением специальных средств.

Мобильными огневыми группами военнослужащих отработаны задачи по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов — FPV-дроны нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы и стрелковым оружием.

В финале учения сотрудники подразделений специального назначения отработали варианты штурма группы «диверсантов», сообщает пресс-служба Правительства региона.

В учениях приняли участие сотрудники УФСБ, Минобороны РФ, ГУ МВД, УФСВНГ, СУ СК, ГУФСИН, ВС ЛУ МВД на транспорте, ГУ МЧС, ЦССИ ФСО, Правительства Иркутской области, органов местного самоуправления.

Руководство учений отметило высокий уровень подготовки личного состава к действиям в условиях террористического акта.