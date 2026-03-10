Депутаты ГД предложили разрешить покупать машины за материнский капитал

Такая практика, как сообщил депутат, применяется в Ростовской области, Ненецком автономном округе, Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия). В Калининградской области средства регионального маткапитала можно направлять на покупку не только автомобилей, но и других товаров длительного пользования, включая мебель и бытовую технику.