Депутаты ГД предложили разрешить покупать машины за материнский капитал

Депутаты Госдумы предложили разрешить многодетным семьям использовать средства материнского капитала для покупки нового автомобиля российского производства. Законопроект планируется внести в Госдуму во вторник.
Согласно документу, покупку автомобиля предлагается закрепить как дополнительную меру государственной поддержки семей с детьми. Предполагается, что семьи с двумя и более детьми смогут направлять часть средств материнского капитала на оплату нового отечественного автомобиля.
По словам одного из инициаторов, для многодетных семей автомобиль является необходимым средством передвижения. Он отметил, что родителям часто приходится возить детей в школы, детские сады, кружки, секции и медицинские учреждения.
Законопроект также предусматривает ряд ограничений. Автомобиль должен быть новым и произведенным в России. Его стоимость не должна превышать 2 млн рублей, а мощность двигателя — 125 лошадиных сил.
Кроме того, машина должна оформляться в общую собственность детей. Если автомобиль будет продан в течение 3 лет после покупки, средства материнского капитала придется вернуть государству.
Депутат отметил, что при подготовке инициативы учитывались риски нецелевого использования средств и возможного нарушения имущественных прав детей.
По его словам, в ряде регионов России уже действует возможность использовать средства регионального материнского капитала для покупки автомобиля.
Такая практика, как сообщил депутат, применяется в Ростовской области, Ненецком автономном округе, Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия). В Калининградской области средства регионального маткапитала можно направлять на покупку не только автомобилей, но и других товаров длительного пользования, включая мебель и бытовую технику.
Парламентарий считает, что опыт регионов показывает обоснованность расширения возможностей использования материнского капитала и подобное решение может быть принято на федеральном уровне.
Читайте также: Конфликт на Ближнем Востоке резко изменил рынок нефти и роль РФ.