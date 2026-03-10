Антон Котяков и Игорь Кобзев обсудили реализацию нацпроектов в Иркутской области

В рамках визита он провел встречу с Губернатором Игорем Кобзевым. Темой обсуждения стала реализация национальных проектов «Семья» и «Кадры». В частности, стороны рассмотрели составляющие НП «Семья»: демография, поддержка старшего поколения, активное долголетие, совершенствование и модернизация региональной системы соцобслуживания населения. Игорь Кобзев подчеркнул: бюджет региона по-прежнему социально ориентирован. На меры социальной поддержки граждан в 2026 году из бюджета региона направлено 47 млрд рублей. «Иркутская область вошла в ряд национальных проектов, реализацию мероприятий которых сегодня готовы показать. Министерство труда и социальной защиты России может рассчитывать на Приангарье. Здесь есть хороший потенциал, касающийся компетенции сопровождения», — сказал Игорь Кобзев.
Также в центре внимания переговоров — вопросы повышения уровня доходов населения и снижения бедности, где одним из эффективных инструментов является социальный контракт. Антон Котяков отметил, что Приангарье — лидер по направлению работы с соцконтрактами. Показатель эффективности, который демонстрирует регион, — выше среднего по России. Порядка 60% граждан при его реализации выходят из черты бедности. Особое внимание стороны уделили помощи участникам специальной военной операции и их семьям, включая меры поддержки, содействие в трудоустройстве и реабилитацию. Глава региона рассказал о взаимодействии в этом направлении с госфондом «Защитники Отечества» и Соцфондом России. Министр подчеркнул: в 2025 году федеральное ведомство разработало стандарты комплексной реабилитации до 2030 года, включающую реабилитацию детей. Часть мероприятий, включенных в документ, уже сейчас применяет Иркутская область, уточняет пресс-служба Правительства региона. Также в повестке — рынок труда и реализация НП «Кадры».
Игорь Кобзев сообщил, что уровень занятости в Приангарье вырос на 5,2 процентных пункта по сравнению с показателем 2020 года, а численность занятого населения увеличилась на 74 тысячи человек. Ситуация с безработицей останется на рекордно низком уровне, численность безработных сократилась более чем на 56 тыс. человек. Положительная динамика объясняется комплексной модернизацией региональной службы занятости. Глава региона поблагодарил Антона Котякова за поддержку в реализации обновления службы занятости.