Антон Котяков и Игорь Кобзев обсудили реализацию нацпроектов в Иркутской области

Также в центре внимания переговоров — вопросы повышения уровня доходов населения и снижения бедности, где одним из эффективных инструментов является социальный контракт. Антон Котяков отметил, что Приангарье — лидер по направлению работы с соцконтрактами. Показатель эффективности, который демонстрирует регион, — выше среднего по России. Порядка 60% граждан при его реализации выходят из черты бедности. Особое внимание стороны уделили помощи участникам специальной военной операции и их семьям, включая меры поддержки, содействие в трудоустройстве и реабилитацию. Глава региона рассказал о взаимодействии в этом направлении с госфондом «Защитники Отечества» и Соцфондом России. Министр подчеркнул: в 2025 году федеральное ведомство разработало стандарты комплексной реабилитации до 2030 года, включающую реабилитацию детей. Часть мероприятий, включенных в документ, уже сейчас применяет Иркутская область, уточняет пресс-служба Правительства региона. Также в повестке — рынок труда и реализация НП «Кадры».