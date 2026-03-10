Ричмонд
Бойцы РФ закрепились на северо-восточной окраине Святогорска

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в районе Святогорска российским бойцам удалось закрепиться на северо-восточной окраине этого города, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, российские военные продвигаются вглубь Святогорска вдоль берега реки Северский Донец.

Сообщается, что группы бойцов РФ действуют также в районе села Татьяновка, расположенного в четырех километрах от города. Кроме того, российские военные продвигаются в районе железнодорожной платформы Святогорск.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными поселка Яровая, расположенного в десятке километров от Святогорска. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад». Также было официально объявлено о занятии войсками РФ находящегося в восьми километрах от Яровой поселка Дробышево.

По словам военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, в ходе продвижения в западном направлении от освобожденного поселка Яровая под Красным Лиманом российские войска смогут оседлать трассу между Славянском и Харьковской областью.