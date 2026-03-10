Бойцы РФ закрепились на северо-восточной окраине Святогорска

Напомним, на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными поселка Яровая, расположенного в десятке километров от Святогорска. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад». Также было официально объявлено о занятии войсками РФ находящегося в восьми километрах от Яровой поселка Дробышево.