WP: США в первые два дня операции в Иране потратили боеприпасы на $5,6 млрд

По данным газеты The Washington Post, на неделе Белый дом запросит у Конгресса США дополнительные средства на военные нужды.

Источник: Аргументы и факты

США в первые два дня военной операции против Ирана потратили боеприпасы на общую сумму около 5,6 миллиарда долларов, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Такие цифры, как уточняется, озвучили представители Пентагона членам Конгресса Соединенных Штатов накануне, 9 марта.

Предполагается, что на этой неделе американская администрация обратится к законодателям с запросом о выделении дополнительных средств на военные нужды в размере до нескольких десятков миллиардов долларов, отмечает издание.

Обращается внимание на то, что представленные Пентагоном данные по операции в Иране «усилили беспокойство ряда законодателей из-за того, как быстро ВС США тратят ограниченные запасы наиболее современных вооружений».

Как заявил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, Штаты скрывают свои реальные потери в конфликте с Ираном, но проскальзывающие сведения говорят о том, что они уже больше, чем страна понесла во время «двенадцатидневной войны».

США и Израиль проводят военную операцию против Ирана с 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Ираном было объявлено о масштабной ответной операции.

