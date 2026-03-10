WP: США в первые два дня операции в Иране потратили боеприпасы на $5,6 млрд

Такие цифры, как уточняется, озвучили представители Пентагона членам Конгресса Соединенных Штатов накануне, 9 марта.
Предполагается, что на этой неделе американская администрация обратится к законодателям с запросом о выделении дополнительных средств на военные нужды в размере до нескольких десятков миллиардов долларов, отмечает издание.
Обращается внимание на то, что представленные Пентагоном данные по операции в Иране «усилили беспокойство ряда законодателей из-за того, как быстро ВС США тратят ограниченные запасы наиболее современных вооружений».
Как заявил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, Штаты скрывают свои реальные потери в конфликте с Ираном, но проскальзывающие сведения говорят о том, что они уже больше, чем страна понесла во время «двенадцатидневной войны».
США и Израиль проводят военную операцию против Ирана с 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Ираном было объявлено о масштабной ответной операции.