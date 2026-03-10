Полковник Ходаренок предложил создать военный арктический округ

С 9 по 20 марта 2026 года на севере Европы состоятся военные учения под названием Cold Response («Холодный ответ»). В них примут участие около 25 тысяч военнослужащих из 14 стран (Норвегия, США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Франция, Италия, Канада, Испания, Турция, Швеция, Финляндия, Дания, Бельгия), а также военно-воздушные силы, военно-морской флот и подразделения спецназа. По данным НАТО, 11 800 военных будут участвовать в учениях на территории Норвегии, остальные — на море и в воздухе.