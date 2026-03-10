Иран поблагодарил США за признание ударов с территории соседних стран

«Спасибо центральному командованию США за признание того, что они используют территорию наших соседей для размещения комплексов HIMARS и запуска ракет малой дальности по нашему населению, что, по всей видимости, и было сделано при ударе по опреснительной установке на острове Кешм», — написал Аракчи в социальной сети X.
Иранский министр добавил, что «никто не должен жаловаться», если Тегеран решит уничтожить эти американские системы своими ракетами, независимо от того, в какой стране они находятся.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сумел впечатлить российского лидера Владимира Путина военной операцией против Ирана. Трамп подчеркнул, что операция показала мощь американских вооружённых сил и современное оружие. При этом президент США выразил уверенность в превосходстве армии США над Ираном.
