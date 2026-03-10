Ричмонд
Иран поблагодарил США за признание ударов с территории соседних стран

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отреагировал на заявление центрального командования США о размещении и использовании американских систем HIMARS на территориях соседних государств. Дипломат выразил «благодарность» за подтверждение, что Штаты запускают ракеты малой дальности по территории Исламской Республики из близлежайших стран.

Источник: Life.ru

«Спасибо центральному командованию США за признание того, что они используют территорию наших соседей для размещения комплексов HIMARS и запуска ракет малой дальности по нашему населению, что, по всей видимости, и было сделано при ударе по опреснительной установке на острове Кешм», — написал Аракчи в социальной сети X.

Иранский министр добавил, что «никто не должен жаловаться», если Тегеран решит уничтожить эти американские системы своими ракетами, независимо от того, в какой стране они находятся.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сумел впечатлить российского лидера Владимира Путина военной операцией против Ирана. Трамп подчеркнул, что операция показала мощь американских вооружённых сил и современное оружие. При этом президент США выразил уверенность в превосходстве армии США над Ираном.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

