Дэвис: Трамп паникует, потому что нападение на Иран идет не по плану

«Президент Трамп находится в состоянии отчаяния и паники! Он понимает, что не существует эффективного сценария для быстрого завершения войны с Ираном посредством наземной операции», — написал он в соцсетях, выражая свою реакцию на угрозы Трампа в отношении Ормузского пролива.
Ранее Трамп предупредил, что США готовы нанести удары в 20 раз превосходящие по силе нынешние, если Тегеран попытается «перекрыть нефтяные потоки через Ормузский пролив». Он охарактеризовал это как «подарок» от США Китаю и другим странам, которые сильно зависят от этого водного пути.
