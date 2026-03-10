Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын: КНДР будет укреплять отношения с Китаем

ПХЕНЬЯН, 10 марта. /ТАСС/. КНДР будет укреплять дружбу и связи с Китаем. Об этом говорится в телеграмме, направленной лидером страны Ким Чен Ыном председателю КНР Си Цзиньпину, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: AP 2024

Ким Чен Ын поблагодарил китайского коллегу за поздравления в связи с его переизбранием на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи (ТПК) на IX съезде ТПК.

«Дальше укреплять и развивать традиционную корейско-китайскую дружбу в соответствии с велением новой эпохи и стремлениями народов двух стран — такова незыблемая позиция нашей партии и правительства республики. Рассчитываю, что на пути к продвижению совместного социалистического дела взаимодействие между двумя партиями, двумя странами — КНДР и КНР — будет более тесным», — говорится в телеграмме.

IX съезд ТПК прошел в Пхеньяне с 19 по 25 февраля. В нем приняли участие 5 тыс. делегатов и 2 тыс. наблюдателей.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше