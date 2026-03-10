Ким Чен Ын: КНДР будет укреплять отношения с Китаем

Ким Чен Ын поблагодарил китайского коллегу за поздравления в связи с его переизбранием на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи (ТПК) на IX съезде ТПК.
«Дальше укреплять и развивать традиционную корейско-китайскую дружбу в соответствии с велением новой эпохи и стремлениями народов двух стран — такова незыблемая позиция нашей партии и правительства республики. Рассчитываю, что на пути к продвижению совместного социалистического дела взаимодействие между двумя партиями, двумя странами — КНДР и КНР — будет более тесным», — говорится в телеграмме.
IX съезд ТПК прошел в Пхеньяне с 19 по 25 февраля. В нем приняли участие 5 тыс. делегатов и 2 тыс. наблюдателей.