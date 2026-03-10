Ким Чен Ын: КНДР будет укреплять отношения с Китаем

«Дальше укреплять и развивать традиционную корейско-китайскую дружбу в соответствии с велением новой эпохи и стремлениями народов двух стран — такова незыблемая позиция нашей партии и правительства республики. Рассчитываю, что на пути к продвижению совместного социалистического дела взаимодействие между двумя партиями, двумя странами — КНДР и КНР — будет более тесным», — говорится в телеграмме.