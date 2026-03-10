Коц: ВС РФ смогут наступать из занятой Голубовки на Славянск с юго-востока

Российские войска, взявшие под контроль село Голубовка в ДНР, смогут начать наступление из этого населенного пункта на Славянск с юго-востока, сообщил в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Из Голубовки можно наступать по М04 непосредственно на Славянск с юго-востока. Потихоньку заваривается битва за главный укреп ВСУ в Донбассе», — написал он.
По словам военкора, в случае движения из Голубовки к находящемуся южнее селу Новомарково российские бойцы смогут выровнять линию боевого соприкосновения к востоку от городов Константиновка и Дружковка.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными Голубовки в минувший понедельник. По информации оборонного ведомства, село взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».
Ранее стало известно о начале боев за расположенное в десяти километрах от Голубовки село Диброва. Появилась не подтвержденная пока официально информация о переходе под контроль российских войск находящегося рядом с Дибровой села Федоровка Вторая.