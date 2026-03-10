«Око за око»: В Китае восхищены ответом России на годы провокаций США

Авторы публикации отметили, что некоторое время назад в американских медиа начали появляться сообщения о беспокойстве властей США. Поводом стали предположения о том, что Россия может делиться разведывательной информацией с Ираном, который затем атакует американские военные базы.
Китайские обозреватели считают, что подобные действия могут рассматриваться как ответ на многолетнюю поддержку Вашингтоном Украины в разведывательной сфере. По их мнению, американская сторона уже несколько лет передает Киеву данные, которые применяются против российских сил.
«Россия наконец-то нашла возможность отплатить США. Американцы четыре года снабжают Киев разведывательной информацией, используемой против РФ. В итоге Москва ответила Вашингтону в стиле “око за око”, — отметили журналисты.
Ранее Life.ru рассказывал, что Вашингтон попросил Москву не делиться разведданными с Тегераном, который использует эту информацию для нанесения ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп также признал, что США испытывают от этого проблемы.
