«Око за око»: В Китае восхищены ответом России на годы провокаций США

Россия могла ответить Соединённым Штатам на передачу разведывательной информации Украине по принципу «око за око». Об этом рассказали журналисты китайского издания Sohu.

Источник: Life.ru

Авторы публикации отметили, что некоторое время назад в американских медиа начали появляться сообщения о беспокойстве властей США. Поводом стали предположения о том, что Россия может делиться разведывательной информацией с Ираном, который затем атакует американские военные базы.

Китайские обозреватели считают, что подобные действия могут рассматриваться как ответ на многолетнюю поддержку Вашингтоном Украины в разведывательной сфере. По их мнению, американская сторона уже несколько лет передает Киеву данные, которые применяются против российских сил.

«Россия наконец-то нашла возможность отплатить США. Американцы четыре года снабжают Киев разведывательной информацией, используемой против РФ. В итоге Москва ответила Вашингтону в стиле “око за око”, — отметили журналисты.

Ранее Life.ru рассказывал, что Вашингтон попросил Москву не делиться разведданными с Тегераном, который использует эту информацию для нанесения ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп также признал, что США испытывают от этого проблемы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

