Над Россией сбили 17 украинских дронов. Военная операция, день 1476-й

8:43 В Белгородской области за выходные 2 человека погибли, 19 получили ранения от атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
8:36 Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в поселке Климово Брянской области, пострадал мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
8:21 ~Россия на переговорах по украинскому урегулированию не меняла своих позиций~, а остальные стороны выжидают, отслеживая ситуацию на Ближнем Востоке, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
8:10 ? Минобороны: силы ПВО сбили за ночь сбили 17 украинских беспилотников над тремя регионами России.
Девять БПЛА были сбиты в Крыму, пять — в Белгородской области и три — в Курской.
8:00 Сегодня 1476-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.