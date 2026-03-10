Ричмонд
Над Россией сбили 17 украинских дронов. Военная операция, день 1476-й

Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских БПЛА над тремя регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Военные уничтожили девять БПЛА в Крыму, пять — в Белгородской области и три — в Курской. ВС РФ наносят удары по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Россия на переговорах по украинскому урегулированию не меняла своих позиций, а остальные стороны выжидают, отслеживая ситуацию на Ближнем Востоке, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:43 В Белгородской области за выходные 2 человека погибли, 19 получили ранения от атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:36 Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в поселке Климово Брянской области, пострадал мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

8:21 ~Россия на переговорах по украинскому урегулированию не меняла своих позиций~, а остальные стороны выжидают, отслеживая ситуацию на Ближнем Востоке, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

8:10 ? Минобороны: силы ПВО сбили за ночь сбили 17 украинских беспилотников над тремя регионами России.

Девять БПЛА были сбиты в Крыму, пять — в Белгородской области и три — в Курской.

8:00 Сегодня 1476-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

