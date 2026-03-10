Аналитик назвал сроки истощения «ракетного зонтика» США

США в настоящее время применяют корабельные противоракеты SM-3 и SM-6, зенитные комплексы Patriot и системы THAAD для защиты от иранских ракет и беспилотников. По данным Центра стратегических и международных исследований, на декабрь 2025 года Агентство по противоракетной обороне США располагало 414 ракетами SM-3 и 534 перехватчиками THAAD.