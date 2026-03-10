Аналитик назвал сроки истощения «ракетного зонтика» США

В случае длительной военной операции против Ирана Вашингтон рискует быстро исчерпать значительную часть своих ракет для противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом предупредила Келли Гриеко, старший научный сотрудник Центра Стимсона, сообщает Defense News.
США в настоящее время применяют корабельные противоракеты SM-3 и SM-6, зенитные комплексы Patriot и системы THAAD для защиты от иранских ракет и беспилотников. По данным Центра стратегических и международных исследований, на декабрь 2025 года Агентство по противоракетной обороне США располагало 414 ракетами SM-3 и 534 перехватчиками THAAD.
Эти системы признаны наиболее эффективными для противодействия баллистическим ракетам, но их производство требует значительных ресурсов и времени.
В ходе конфликта в Иране в 2025 году американские военные использовали примерно 150 ракет системы THAAD и до 80 перехватчиков SM-3. Гриеко отмечает, что при сохранении такого темпа боевых действий в текущем конфликте, 50 процентов всех имеющихся ракет будут израсходованы в течение четырех-пяти недель.