Трамп мечется в отчаянии и панике из-за войны с Ираном

Накануне американский лидер заявил о готовности резко усилить удары по Ирану. Он пригрозил, что США нанесут атаки, которые будут в 20 раз мощнее нынешних. Такие действия, по его словам, могут последовать, если Тегеран решит перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив. Трамп назвал возможную блокировку пролива «подарком» для Китая и других стран, активно использующих этот маршрут для поставок энергоресурсов. Но боевые действия обходятся США чрезвычайно дорого, посему они рискуют утратить способность сдерживать Россию и Китай.