Трамп допустил два сценария захвата Кубы

Однако захват может быть и «дружественным», добавил он. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции во Флориде.
«Это может быть дружественный захват. А может и нет Либо они заключат сделку, либо мы это сделаем так же легко», — сказал Трамп.
Президент добавил, что у Кубы нет ни энергии, ни денег. «Они оказались в очень сложной гуманитарной ситуации», — заявил Трамп.
7 марта Трамп пообещал Кубе «большие перемены» после завершения Соединенными Штатами военной кампании в Иране. До того, 6 марта, Трамп заявил, что Куба хочет заключить сделку с США.
США начали наращивать военное присутствие в Карибском бассейне в августе 2025 года, а с сентября стали атаковать суда, которые считают причастными к наркотрафику. В конце января 2026 года Трамп объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой национальной безопасности со стороны Кубы.