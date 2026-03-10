Ричмонд
Трамп допустил два сценария захвата Кубы

Президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе недружественным захватом, в случае если та продолжит отказываться заключить сделку.

Источник: Reuters

Однако захват может быть и «дружественным», добавил он. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции во Флориде.

«Это может быть дружественный захват. А может и нет Либо они заключат сделку, либо мы это сделаем так же легко», — сказал Трамп.

Президент добавил, что у Кубы нет ни энергии, ни денег. «Они оказались в очень сложной гуманитарной ситуации», — заявил Трамп.

7 марта Трамп пообещал Кубе «большие перемены» после завершения Соединенными Штатами военной кампании в Иране. До того, 6 марта, Трамп заявил, что Куба хочет заключить сделку с США.

США начали наращивать военное присутствие в Карибском бассейне в августе 2025 года, а с сентября стали атаковать суда, которые считают причастными к наркотрафику. В конце января 2026 года Трамп объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой национальной безопасности со стороны Кубы.

