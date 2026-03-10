Управляемая бомба разнесла пункт дислокации боевиков ВСУ в Боровой

Кадры уничтожения выявленного в Харьковской области пункта временной дислокации украинских боевиков опубликовал во вторник Telegram-канал «Фронтовая птичка».
По информации источников канала, удар нанесен по месту скопления военнослужащих противника в поселке Боровая.
Сообщается, что для поражения пункта временной дислокации боевиков ВСУ была применена управляемая бомба.
«Русская авиация наносит ужас на боевиков ВСУ. Особенно, когда работают вместе с аэроразведкой. Применение ФАБ с УМПК не оставляет противнику шансов», — говорится в публикации.
Судя по видео, в результате бомбового удара место скопления украинских военных, выявленное в многоэтажной застройке на территории поселка, было уничтожено. Данных о потерях противника в результате поражения ПВД в Боровой нет.
Ранее были опубликованы снятые с дрона кадры уничтожения трехтонными бомбами пункта временной дислокации украинских боевиков и укрытия дроноводов ВСУ на территории Красного Лимана.