ВСУ на фоне потерь развернули кампанию по дискредитации командования «Севера»

Подконтрольные ВСУ украинские информационные структуры в Сумской области проводят кампанию по дискредитации командного состава российской группировки войск «Север», которая продолжает наступать. Об этом сообщают бойцы подразделения через проект «Северный ветер».

Источник: Life.ru

«От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтёров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом», — предупреждает «Северный ветер» и призывает не поддаваться на провокации врага.

После этого с нескольких анонимных аккаунтов поступают жалобы — уже якобы от имени бойцов. Для фейковой рассылки используются закрытые телеграм-аккаунты. При этом «‎Северный ветер» не исключает, что в дальнейшем возможны и другие попытки маскировки под российских военнослужащих.

Тем временем подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия в Краснопольском районе Сумской области. Мотострелковые части в ходе боёв продвинулись примерно на 300 метров.

А украинские диверсанты попытались тайно проникнуть в Купянск в гражданской одежде, но их выдал страх перед российским дроном. После разоблачения ВСУшники попытались отстреливаться, затем бросились бежать, но были настигнуты и уничтожены.

