ВСУ на фоне потерь развернули кампанию по дискредитации командования «Севера»

«От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтёров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом», — предупреждает «Северный ветер» и призывает не поддаваться на провокации врага.
После этого с нескольких анонимных аккаунтов поступают жалобы — уже якобы от имени бойцов. Для фейковой рассылки используются закрытые телеграм-аккаунты. При этом «Северный ветер» не исключает, что в дальнейшем возможны и другие попытки маскировки под российских военнослужащих.
Тем временем подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия в Краснопольском районе Сумской области. Мотострелковые части в ходе боёв продвинулись примерно на 300 метров.
А украинские диверсанты попытались тайно проникнуть в Купянск в гражданской одежде, но их выдал страх перед российским дроном. После разоблачения ВСУшники попытались отстреливаться, затем бросились бежать, но были настигнуты и уничтожены.
