Дотком заявил, что США выдают поражение в Иране за победу

Американские власти пытаются выдать свое поражение в Иране за победу, считая весь мир глупцами, заявил основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком.
«Вы победите, если не добьетесь смены режима, не будете проводить протесты, не захватите обогащенный уран, Израиль по-прежнему будет подвергаться ударам, и вы потеряете свои базы в странах Персидского залива? Полная победа? Смешно», — написал он в социальной сети X*.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее британский политик и аналитик Джордж Гэллоуэй заявил, что крупнейший израильский город Тель-Авив после ответных атак Ирана стал похож на сектор Газа.
