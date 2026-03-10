Ричмонд
На ТОФ запустили комплекс подготовки подводников «Гефест»

На базе Тихоокеанского флота в Приморье введён в эксплуатацию новый многофункциональный учебно-тренировочный комплекс «Гефест», предназначенный для подготовки экипажей подводных лодок.

Источник: АиФ Владивосток

Современная система позволяет моделировать реальные аварийные ситуации и отрабатывать действия моряков при пожарах, затоплениях и задымлении отсеков.

В максимальном приближении.

Комплекс уже провёл первые практические занятия с участием экипажей подводных лодок. По оценке специалистов, тренажёр максимально приближает условия обучения к реальной службе в море. Военные отмечают, что использование новых технологий позволит повысить уровень безопасности и профессиональной подготовки подводников. Особое внимание уделяется отработке борьбы за живучесть корабля.

Новый учебный модульный центр создан на территории пункта базирования подводных сил флота. Он состоит из 12 контейнерных блоков, в которых размещены имитационные отсеки подводной лодки. Здесь можно одновременно проводить занятия для нескольких учебных групп. Конструкция позволяет изменять внутреннюю конфигурацию помещений и усложнять тренировочные сценарии.

Комплекс оснащён автоматизированными системами подачи воды, дыма и огня, а также средствами видеонаблюдения. Руководитель занятий контролирует действия экипажа через специальные мониторы. Все этапы тренировок записываются для последующего анализа. Такой формат позволяет детально разбирать ошибки и повышать эффективность обучения.

Первые тренировки уже прошёл экипаж дизель-электрической подводной лодки под командованием капитана второго ранга Андрея Баркова. Моряки отрабатывали действия при поступлении воды в отсек и при возгорании оборудования. Учебные задачи выполнялись в условиях, максимально приближённых к реальным. По словам командования, нормативы были выполнены успешно.

Шанс на выживание.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника комплекса Павел Лубский, каждый модуль полностью повторяет реальные помещения подводной лодки. В тренажёре оборудованы дизельный и торпедный отсеки, каюты, камбуз и так называемый дымовой лабиринт. В отдельных блоках предусмотрены зоны имитации короткого замыкания и возгорания проводки. Это позволяет формировать устойчивые навыки действий в экстремальных ситуациях.

Учёбу здесь проходит экипаж одной из субмарин ТОФ. По сценарию в одном из отсеков произошла разгерметизация корпуса, после чего внутрь под давлением начала поступать вода. Аварийная партия должна была оперативно установить специальный пластырь и перекрыть пробоину. Несмотря на сложные условия, моряки справились с задачей быстрее установленного норматива.

Отдельный этап был посвящён борьбе с пожаром. После сигнала тревоги отсек заполнился дымом, а на оборудовании появились очаги открытого пламени. Подводники работали в дыхательных аппаратах и действовали строго по инструкции. Каждый член расчёта выполнял закреплённую за ним функцию — от герметизации помещений до тушения огня.

Как отметил техник боевой части мичман Александр Мошаев, подобные занятия позволяют довести действия экипажа до автоматизма. По его словам, в реальном походе времени на принятие решений практически нет. Именно поэтому тренировки проводятся многократно и с разными вводными. Это помогает формировать устойчивость к стрессу.

Командир экипажа Андрей Барков подчеркнул, что на действующих подводных лодках большинство тренировок проводится условно. Новый комплекс позволяет использовать настоящую подачу воды и контролируемое пламя. Благодаря этому моряки получают практический опыт, максимально близкий к реальным условиям. Он также отметил важность психологической подготовки личного состава.

В командовании флота считают, что внедрение комплекса «Гефест» станет важным этапом модернизации системы подготовки подводников. Тренажёр позволяет моделировать десятки аварийных сценариев и проводить занятия круглый год. Военные уверены, что подобные технологии напрямую влияют на безопасность экипажей. Полученные навыки помогут морякам эффективно действовать даже в самых сложных ситуациях в море.