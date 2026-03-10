Эксперт по Ирану из ECFR Геранмайе усомнилась в возможной победе США

«Сейчас Тегеран сосредоточен на том, чтобы все, что слышит и видит Трамп, было связано с тем, насколько эта война вредна для экономики и как происходящее отразится на американцах. Чем дольше будет эта война на истощение, тем дольше иранская сторона будет считать, что может продолжать извлекать выгоду из сложившейся ситуации», — пояснила аналитик.