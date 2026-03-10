Ричмонд
Эксперт по Ирану из ECFR Геранмайе усомнилась в возможной победе США

Аналитик Элли Геранмайе заявила, что США не смогут добиться «решающей победы» в конфликте с Ираном, так как на это есть несколько причин.

Источник: Аргументы и факты

США не смогут добиться «решающей победы» в конфликте с Ираном, учитывая его территориальные размеры, военный потенциал и институциональную структуру, заявила американской газете The Wall Street Journal эксперт по Ирану из Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Элли Геранмайе.

«Сейчас Тегеран сосредоточен на том, чтобы все, что слышит и видит Трамп, было связано с тем, насколько эта война вредна для экономики и как происходящее отразится на американцах. Чем дольше будет эта война на истощение, тем дольше иранская сторона будет считать, что может продолжать извлекать выгоду из сложившейся ситуации», — пояснила аналитик.

Ранее профессор Кёльнского университета (Германия) Томас Йегер заявил, что у Соединенных Штатов нет четкого плана по завершению военных действий в Иране и цели Вашингтона меняются местами. Из-за этого, по словам эксперта, в сложном положении находятся не только американские военные, но и те, кто либо вообще никак не связан с конфликтом, либо связан с ним косвенно по экономическим причинам.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Ираном было объявлено о масштабной ответной операции.

