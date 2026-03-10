Макгрегор опубликовал срочное сообщение о перехвате разведданных из Ирана

«Срочно: американские спецслужбы перехватили зашифрованные сообщения, предположительно отправленные из Ирана, которые могут послужить “оперативным сигналом” для “спящих агентов” за пределами страны», — сообщил он в социальной сети X*.
Кроме того, это подтвердил и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Он поделился постом Макгрегора и написал: «Конечно, они это сделали. Неужели они настолько глупы, чтобы думать, что в эту игру могут играть только ЦРУ, МИ6 и Моссад?».
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что США выдают поражение в Иране за победу.
