Макгрегор опубликовал срочное сообщение о перехвате разведданных из Ирана

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что американская разведка перехватила зашифрованный сигнал агентам Ирана по всему миру из Исламской Республики.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор опубликовал срочное сообщение о том, что американские разведчики перехватили сигнал из Ирана агентам республики по всему миру.

«Срочно: американские спецслужбы перехватили зашифрованные сообщения, предположительно отправленные из Ирана, которые могут послужить “оперативным сигналом” для “спящих агентов” за пределами страны», — сообщил он в социальной сети X*.

Кроме того, это подтвердил и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Он поделился постом Макгрегора и написал: «Конечно, они это сделали. Неужели они настолько глупы, чтобы думать, что в эту игру могут играть только ЦРУ, МИ6 и Моссад?».

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что США выдают поражение в Иране за победу.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

