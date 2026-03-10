Глава МИД Беларуси Рыженков заявил о новой зависимости Евросоюза

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил «Беларусь 1», что Евросоюз сменил одну зависимость на другую, пишет БелТА.
Глава белорусского МИД подчеркнул, что за последние шесть лет, находясь под санкциями, Беларусь переориентировала торговлю:
— Мы не потеряли ничего в экспорте, и дальше идет прирост. Мы обеспечили свою технологическую безопасность, перестали зависеть от Европейского союза.
Рыженков заявил, что ЕС «вместо одной зависимости от энергоносителей, от более дешевых, но качественных продуктов из Беларуси, попал под совершенно другие зависимости — от Соединенных Штатов».
— Или же проявились серьезные проблемы в развитии экономики, в развитии социальной сферы, как мы видим у наших соседей в странах Балтии, которые просто угасают, — сказал глава МИД Беларуси.
Кстати, глава МИД Беларуси Рыженков призвал Евросоюз опомниться.
