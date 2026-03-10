Ричмонд
Суд ЕС аннулирует до 20% санкций против россиян

Суд Евросоюза отменяет решения о санкциях против россиян примерно в 10−20% случаев, причина — недостаток доказательств или процедурных нарушений. Об этом РИА «Новости» заявил бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на европейском санкционном праве.

Источник: Life.ru

«Последней официальной статистики нет, но доля аннулирований по делам о санкциях против России, вероятно, составляет от 10 до 20% всех дел, что является относительно высоким показателем», — объясняет Островскис.

Однако такие решения не всегда приводят к фактическому снятию ограничений. Как пояснил юрист, после аннулирования Совет ЕС часто повторно включает тех же людей в санкционные списки, но уже на других основаниях. В таком случае человеку или компании приходится снова оспаривать ограничения в суде. При этом фигуранты санкционных списков имеют право знакомиться с материалами дела и доказательствами, которые использовались для обоснования решений.

Островскис также напомнил о деле Дмитрия Пумпянского. По его словам, несмотря на несколько решений суда об аннулировании санкций, Совет ЕС продолжал оставлять его в списке, изменяя формулировки оснований.

Напомним, на Пумпянского были наложены санкции ЕС в середине марта 2022 года. На тот момент он занимал должность в совете директоров Трубной металлургической компании (ТМК), которая вела дела с крупными российскими государственными компаниями, такими как «Роснефть» и «Газпром». В апреле 2025 года Европейский суд в Люксембурге принял решение снять санкции, введённые Евросоюзом в связи с ситуацией на Украине, не только с бизнесмена, но и с его жены, а также сына.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

