Суд ЕС аннулирует до 20% санкций против россиян

Напомним, на Пумпянского были наложены санкции ЕС в середине марта 2022 года. На тот момент он занимал должность в совете директоров Трубной металлургической компании (ТМК), которая вела дела с крупными российскими государственными компаниями, такими как «Роснефть» и «Газпром». В апреле 2025 года Европейский суд в Люксембурге принял решение снять санкции, введённые Евросоюзом в связи с ситуацией на Украине, не только с бизнесмена, но и с его жены, а также сына.