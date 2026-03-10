Ричмонд
Женщины с фото погибших солдат ВСУ вышли на акцию в украинском Кропивницком

В Кропивницком Кировоградской области прошла акция вдов украинских военнослужащих, погибших или пропавших без вести.

В Кропивницком Кировоградской области прошла акция вдов украинских военнослужащих, погибших или пропавших без вести. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, на митинг вышли родственницы бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Женщины принесли баннеры с фотографиями примерно 1000 военнослужащих.

Как утверждается, большинство из них пропали без вести в 2025 году во время попытки форсировать реку Волчья в районе Волчанска Харьковской области.

Ранее в российских силовых структурах также сообщали ТАСС о больших потерях украинских подразделений при попытках переправы через эту реку в районе села Зыбино Волчанского района.

По данным источника агентства, такие выводы были сделаны после анализа некрологов украинских военнослужащих.

Волчанск — крупный населенный пункт Харьковской области. До начала боевых действий там проживали около 17 тыс. человек.

По данным российских источников, украинские военные создали в городе укрепленный район с линией обороны вдоль реки Волчья и использовали для обороны промышленные предприятия.

Бои за Волчанск начались в мае 2024 года. О переходе города под контроль российской группировки войск «Север» было объявлено 1 декабря 2025 года.

